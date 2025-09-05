Тимошенко требует немедленно принять изменения по улучшению лечения и протезированию военных

Депутат настаивает, чтобы Верховная рада вернулась к рассмотрению и приняла фундаментальные поправки к закону №13420, разработанные межфракционным объединением по защите прав ветеранов, военных и их семей и которые, по ее словам, были специально провалены провластным большинством.

"Первая и главная правка была о том, что наши военные, нуждающиеся в сложном протезировании, имеют право получить самые эффективные, самые современные протезы без верхнего предела финансирования", – заявила Юлия Тимошенко.

Она добавила, что ограничение бюджета на протезы "аморально по своей сути", ведь раненые военные вынуждены искать дополнительные средства самостоятельно.

"Эти хамство, унижение и безнравственность уже зашкаливают, когда миллиарды отмываются на закупку чего-либо, когда миллиарды через фирмы прокладки проплачиваются, и страна ничего не получает, а люди, которым нужны высокоэффективные протезы, почему-то на этой потрребности должны экономить", – возмущенно отметила Юлия Тимошенко.

Она также обратила внимание на проблему порядка прохождения военно-врачебных комиссий.

"Большинство людей, недолеченных и нереабилитированных, вынуждены ехать на передовую, а решение об их ВЛК командиры принимают не по медицинскому состоянию, а из-за потребностей комплектования подразделений. Это драконовские вещи, которые нужно прекращать", – подчеркнула она.

Поэтому была поправка для закона, что после завершения лечения или реабилитации врач или реабилитолог должны обязательно направить такого военного на ВЛК для получения профессионального заключения, может ли человек воевать, пояснила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также проинформировала, что более полусотни общественных организаций осуждают действия депутатов, которые "завалили" эти предложения межфракционного объединения (МФО) по протезированию и обязательному ВЛК сразу после лечения или реабилитации военнослужащих, и настаивают на принятии предложений МФО.

"Эти военные отдают жизнь на фронте, а вы не можете дать им возможность как следует лечиться и протезироваться. Я настаиваю, чтобы эти правки МФО были проголосованы", – заявила нардепка.