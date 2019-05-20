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Тимошенко: я вірю, що зміни, на які чекають люди, розпочинаються

Новини » Політика    20.05.2019 - 17:19
Тимошенко: я вірю, що зміни, на які чекають люди, розпочинаються
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" готова до виборів

Верховна рада "напрацювала" на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони, саме тому "Батьківщина" готова до них і, без сумніву, візьме участь. Про це написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook, підтримавши рішення президента України розпустити парламент.

Водночас, зауважила лідер "Батьківщини", Верховна рада мусить ухвалити рішення, на які не спромоглася за час своєї роботи.

"Перше – треба ухвалити невідкладно новий закон про вибори. Який буде без корупції, без підкупу, такий, на який чекають люди. Не можна йти на дострокові вибори за старою виборчою системою.  Друге, що потрібно сьогодні країні – це поміняти всіх силовиків – генерального прокурора, голову Служби безпеки України, міністра оборони. І це теж мусить зробити цей парламент. Бо два місяці чекати ще до зміни силовиків – це буде неправильно", – переконана політик.

Окрім того, зауважила Тимошенко, ця Рада мусить ухвалити закон, який повністю готовий до розгляду – про покарання за незаконнне збагачення, а також вирішити питання про зниженння тарифів на все.

"І думаю, що парламент готовий до такої роботи", – сказала вона.

Голова партії також сподівається, що навіть ця Рада може піти красиво, а не корумпованою, лобістською, такою, що зрадила інтереси людей.

"Я вірю, що між демократичними, патріотичними силами і новим президентом може бути досягнуто взаєморозуміння, і ми повністю готові до співпраці", – підсумувала Тимошенко.

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