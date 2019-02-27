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Тимошенко: ми повернемо Крим

Новини » Вибори 2019    27.02.2019 - 09:03
Тимошенко: ми повернемо Крим
Фото: Юлія Тимошенко на виставці у "Мистецькому арсеналі" (ba.org.ua)

До повернення Криму треба готуватись щодня, зазначила Тимошенко

Крим був, є і буде українським. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила на своїй сторінці у Facebook після відвідання виставки "Дивовижні історії Криму" в Мистецькому арсеналі.

Вона нагадала, що рівно 5 років Крим перебуває під окупацією Росії і 5 років Росія хоче, щоб світ забув, заплющив очі на її агресію, "але ми не дозволимо це зробити".

"Ми повернемо Крим. І маємо готуватися до цього щодня. Підтримуючи наших громадян, що залишилися на півострові, обстоюючи їхні права і викриваючи протиправні дії окупантів. І водночас турбуючись про права людей, які змушені були залишити Крим і облаштувалися у материковій Україні", – наголосила лідер "Батьківщини".

На її переконання, саме люди, яких ми не можемо кинути напризволяще, а маємо підтримати і укріпити в їх вірі в Україну, – головна цінність, а не землі, бо "землі ми повернемо".

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