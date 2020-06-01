Тимошенко: українці мають дізнатися, про що влада домовляється з МВФ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Процес переговорів із МВФ, переконана Тимошенко, не може відбуватися без розголошення подробиць суспільству

Кабінет міністрів України та президент мають повідомити українцям про нові умови, які поставив Міжнародний валютний фонд, та назвати імена уповноважених, які вестимуть перемовини щодо запозичень.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закони проти інтересів України - про розпродаж сільськогосподарської землі та про знищення Національного банку як державної інституції - президент Зеленський підписав, але жодних кредитів МВФ Україна не отримала. Натомість ми отримали новий переговорний процес з МВФ та нові умови", - заявила Тимошенко.

За її словами, нині тривають перемовини щодо отримання нового кредитного формату від МВФ.

"Засоби масової інформації публікують різні переліки цих умов - це й нове підвищення тарифів на газ, електроенергію, тепло, скорочення і закриття шкіл, лікарень, звільнення сотень тисяч вчителів, лікарів, медичних працівників. Крім того, йде мова про те, щоб зекономити на пенсіонерах, та ще й НАК "Нафтогаз" та наглядові ради перетворити в іноземні структури, які управляють державними монополіями", - додала Тимошенко.

Процес переговорів із МВФ, переконана Тимошенко, не може відбуватися без розголошення подробиць суспільству.

"Наша вимога - не може бути жодних перемовин про майбутнє України за спиною українців, президент повинен чесно розповісти громадянам про те, що відбувається на переговорах. Тому на погоджувальній раді я звернулася з вимогою до президента Зеленського прийти до парламенту, представити українцям всі нові умови МВФ, чітко оприлюднити прізвища тих людей, які сьогодні уповноважені вести переговори з МВФ, і все це безумовно потрібно узгодити з українським суспільством", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд очікує перший транш від МВФ вже 5-6 червня. На першому етапі Україна отримає 1,9 млрд доларів.

Також глава МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

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Автор: РБК-Україна