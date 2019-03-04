Тимошенко: ЦВК закладає можливість для фальсифікації голосування

Фото: Юлія Тимошенко на зустрічі з журналістами (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо

Центральна виборча комісія (ЦВК) замовила надрукувати на перший і другий тур виборів 60 млн бюлетенів, що закладає можливість для фальсифікації голосування владою. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що бюлетені для першого і другого туру треба друкувати окремо. Є побоювання, що таким чином вони закладають можливість фальшувати вибори", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона переконана, "якби президент знав, що в нього є ті рейтинги, які він собі малює, йому не треба було б купувати і фальшувати". Тимошенко вважає, що сьогодні Порошенко "всі сили кинув на побудову і вдосконалення моделей корупції та фальсифікації вибору людей".

Тимошенко нагадала, що нещодавно вона разом з іншими демократичними кандидатами в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям. За її словами, це дасть можливість об’єднати в дільничних та окружних комісіях свої зусилля.

Як вважає Тимошенко, технологія влади – зареєструвати якмога більше кандидатів, щоб від їхнього імені наповнити виборчі комісії людьми, підконтрольними Порошенку, зауважила політик.

"Прикро, що так після Революції Гідності робиться. Коли люди розраховують на демократію, а отримують замість неї фальсифікат", – підсумувала голова партії.