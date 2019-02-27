Тимошенко: мета Нового курсу - якісна та доступна медицина

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко назвала ключові елементи охорони здоров’я

Збільшення бюджету медичної галузі, запровадження медстрахування і спеціальних програм по окремих захворюваннях – це ключові структурні елементи концепції системи охорони здоров’я. Про це заявила кандидат у президенти України Юлія Тимошенко під час Національного медичного форуму «Якісна та доступна медицина», який відбувся у Києві.

За словами лідера «Батьківщини», вже зараз треба почати розробляти фундаментальні документи, зокрема законопроект про національну стратегію охорони здоров’я, який би перебачив комплекс змін у найважливішій галузі нашого життя.

Обговорюючи концепцію системи охорони здоров’я разом з учасниками форуму, вона назвала ключові її структурні елементи.

Так, потрібно суттєво збільшити видатки з бюджету на охорону здоров’я.

«Неможливо, коли в розвинених країнах приблизно 10-12% ВВП – держава фінансує, а в нас – 3%. Це означає, що в бюджетній політиці охорона здоров’я на останньому місці», – зазначила голова партії.

На її переконання, видатки з бюджету мають бути не нижче, ніж 6% ВВП.

Також потрібно запровадити медичне страхування. І для пенсіонерів, непрацездатних, неповнолітніх воно має бути повноцінним: у страховку мають включатись всі складові.

Третя складова концепції – спеціальні програми з бюджету по окремих захворюваннях: для хворих на туберкульоз, діабетиків, онкохворих.

Побудова такої моделі, допоможе щонайменше втричі збільшити бюджет, що йтиме на охорону здоров’я.

Також важливим буде реформування та відповідне оснащення ФАПів і достатнє фінансування первинної ланки (виходити на 1000-1200 грн на одного пацієнта базового тарифу).

«Я гарантую, що для проведення системних змін в нас вистачить політичної волі. Все буде добре», – підсумувала Тимошенко.

Співголова коаліції «Зупинимо туберкульоз разом» Ігор Горбасенко підтвердив наявність в лідера «Батьківщини» цієї політичної волі, яка буде спрямована не на бюджетне скорочення фінансування галузі, а саме на здоров’я людей.