У Тимошенко вимагають терміново вирішити проблему штучно завищених рахунків за газ

Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

"Батьківщина" звернулась до президента, уряду та НКРЕКП

Партія "Батьківщина" вимагає від органів державної влади терміново врегулювати проблему штучно завищених рахунків за газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії на адресу президента України, уряду, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Платіжки, які українці отримали у січні, викликали в людей обурення. Партія і її лідер Юлія Тимошенко щотижня отримують тисячі повідомлень відчаю. У них люди повідомляють, що загальна сума комунальних платежів за новими тарифами, встановленими владою, перевищує їх дохід. Вони питають, як їм жити далі, і жодна державна інституція не може дати пояснення, звідки та чому взялися шалені нарахування", – повідомили в "Батьківщині".

У партії пояснили, що необґрунтовано завищені рахунки за газ люди отримали з трьох причин.

"Перша – це планове підвищення ціни на газ для споживачів, яке було запроваджене рішенням президента Петра Порошенка через підконтрольний йому уряд.

Друга причина – повна професійна безпорадність та безвідповідальність уряду і НКРЕКП (перебуває у підпорядкуванні президента) у питанні норм споживання газу для споживачів без лічильників. Влада не змогла захистити в суді свої ж рішення про адекватні норми. Внаслідок цього було повернуто втричі вищі норми споживання від 1996 року. При цьому в окремих регіонах на підставі цих програних судів людям виставляють неіснуючі "борги" за попередні три роки. На фоні підвищення ціни на газ на 23 відсотки це вчетверо збільшило рахунки для мільйонів родин українців.

Третя причина – масове застосування облгазами так званих "морозних" коефіцієнтів – архаїчної норми з наказу Міністерства енергетики від 2003-го року, який передбачав збільшення нарахувань за газ в залежності від температури повітря. Уряд не скасував цю норму, а НКРЕКП як державний регулятор не змусив облгази відмовитися від цієї практики. Хоча ця норма має діяти винятково для непобутових споживачів", - зазначили автори заяви

Ці три причини штучно завищених рахунків за газ доповнюються ще однією глобальною проблемою: попри норми закону, 3 мільйони домогосподарств досі не обладнані лічильниками газу. Уряд не розробив порядок виконання такого закону, а НКРЕКП не заклало витрати на лічильники в тариф.

"Це все називається простими словами: хаос в державному управлінні, безвідповідальність керівних органів та повне нехтування інтересами людей з боку найвищої влади. Шановні українці, ваші несправедливі платіжки за газ, ваші штучні борги, ваші доходи, менші від комунальних рахунків, ваші неотримані субсидії – це і є справжні "досягнення" чинної влади. Робіть висновки", – заявили в "Батьківщині".

У партії нагадали, що команда провідних фахівців, зібраних Юліє Тимошенко, розробила механізм, який дозволить зменшити ціну на газ для населення вдвічі за рахунок дешевого газу власного видобутку. Це потягне за собою і зменшення тарифів на опалення і гарячу воду.

"Юлія Тимошенко взяла на себе публічне зобов’язання знизити ціну на газ удвічі відразу після приходу до влади, і вона це зробить. А до виборів ми жорстко вимагаємо від орагнів державної влади застосувати надані їм повноваження і врегулювати проблему штучно завищених платежів", – заявили в "Батьківщині".