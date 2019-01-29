У Тимошенко вимагають припинити нараховувати українцям штучні борги за газ

Фото: Вадим Ивченко (РБК-Украина)

Понад 3 мільйони домогосподарств отримали втричі збільшені рахунки за споживання газу

Понад 3 мільйони домогосподарств, у яких нема лічильників, отримали втричі збільшені рахунки за споживання газу. Про це у прямому ефірі на телеканалі ZIK сказав народний депутат фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"З вини уряду та НКРЕКП сьогодні маємо повний колапс в системі управління та регулювання енергетичним сектором України. Понад 3 мільйони домогосподарств отримали втричі збільшені рахунки за споживання газу, адже за відсутності лічильників, його споживання розраховують за завищеними нормативами та ще й за підвищеною ціною!", – заявив він.

Політик зауважив: за законом, для того щоб з’явились лічильники, потрібно їх було закласти в тариф облгазам.

Івченко зазначив, що облгази не просто виставили рахунки за новими нормами, а нарахували заборгованість за 3 роки всім домогосподарствам, які не мають лічильників.

"Нові платіжки викликали обурення людей, а ЖЕКи, як і інші державні інституції, не дають жодних пояснень, що призвело до заборгованості за споживання газу. Таке враження, що гроші усіма можливими і неможливими засобами витягують з кишень українців, щоб один кандидат у президенти перед виборами під виглядом монетизації субсидій роздав виборцям хабарі", – сказав парламентарій.

Команда Тимошенко вимагає від уряду та від НКРЕКП терміново, протягом 3 днів розв'язати проблемні питання і привести норми споживання природного газу до обґрунтованих, а також не допустити нарахування для населення додаткових боргів за природний газ.