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Тимошенко вимагає від влади спиратись на думку людей у стратегічних рішеннях

Новини » Політика    15.10.2019 - 11:51
Тимошенко вимагає від влади спиратись на думку людей у стратегічних рішеннях
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко згадала розпродаж землі та застосування "формули Штайнмаєра"

"Батьківщина" вимагає від влади спиратися на думку людей, ухвалюючи стратегічні рішення щодо питань, які становлять загрозу існуванню України. Про це лідер Юлія Тимошенко заявила на Погоджувальній раді парламентських фракцій та груп.

Зокрема, Тимошенко згадала розпродаж землі як стратегічної власності, застосування "формули Штайнмаєра".

Політик наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про всенародний референдум і нагадала, що саме закон про народовладдя був першим у передвиборчій програмі президента.

Так, на референдум треба винести питання продажу землю, адже люди наразі виступають проти такого рішення. Так, за останніми соцдослідженнями, нагадала Тимошенко, 73% людей категорично проти продажу землі, а 81% проти продажу іноземцям, а ще дві третини вимагають референдуму щодо земельного питання.

Окрім того, зауважила голова партії, багато українців вимагають референдуму і щодо застосування формули Штайнмаєра.

Голова партії також вимагає від президента накласти вето на ухвалений в парламенті законопроєкт щодо скасування переліку об’єктів, заборонених до приватизації.

"Як можна скасувати перелік, коли там всі науково-дослідні інститути. Є загроза, що їх продадуть просто як приміщення. Там 124 об’єкти Укроборонпрому, це наші оборонні заводи! Скасування заборони на приватизацію цих об’єктів – це пряме зазіхання на незалежність, суверенність держави. Треба розробити новий перелік, а потім підписати вже закон", – підсумувала Тимошенко.

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