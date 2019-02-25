Тимошенко вимагає звіту силовиків щодо "фальсифікації виборів Порошенком"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" ніколи не опускалася до підкупу

Силовики мають відзвітувати щодо "фальсифікації виборів Порошенком". Про це Юлія Тимошенко заявила під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

"Ми завжди боролися проти мафії і це була наша принципова позиція. Сьогодні на чолі цієї корумпованої мафії стоїть Порошенко. Він не президент, він – олігарх, який отримав країну на розграбування", – наголосила лідер "Батьківщини".

За її словами, "контрольована кумом чинного президента Генпрокуратура та кишенькова СБУ намагаються сьогодні прикрити фальсифікації Порошенка брехливими звинуваченнями на адресу "Батьківщини".

"Вся країна – кожна людина в країні – знає, хто купує голоси. Це Петро Порошенко – чинний президент. Принижуючи демократію, нашу європейську інтеграцію, жертви, принесені на фронті і на Майдані Гідності, Порошенко сьогодні скуповує голоси масово. Край цьому буде покладено і вам нічого не допоможе", – пообіцяла Тимошенко.

Голова парті зауважила, що, об’їхавши із великими передвиборним турне мало не всю країну, може із впевненістю стверджувати – "ніхто не збирається голосувати за чинного президента". Саме тому Банкова нині організовує масштабний підкуп, вважає політик.

"Спочатку довели країну до крайнього ступені зубожіння, а тепер роздають їм цю жебрацьку 1000 гривень і вимагають голос за Порошенка. Це що – інтеграція в ЄС та НАТО? Це просто країну топчуть. І всі люди знають, що роздається тисяча і називають її "Петрова тисяча". Що ви робите із країною?", - сказала нардеп.

Тимошенко закликала міністра внутрішніх справ та силовиків прозвітувати про хід розслідування справ щодо підкупу виборців нинішнім президентом. Лідер "Батьківщини" переконана, що Порошенко точно знає, кому програє вибори, і чекати цього залишилося вже недовго, заявила Тимошенко.

"Жодні фальсифікації Порошенка не допоможуть, уся фальшива соціологія, якою вони зараз маніпулюють, щоб легалізувати фальсифікації. Порошенко піде від влади. У другий тур він не пройде і країна стане нарешті європейською демократичною та сильною", – резюмувала лідер "Батьківщини".