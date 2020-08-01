Тимошенко: ТКГ має докласти всіх зусиль, щоб відновити мир в Україні

Влада провалила процес відновлення миру через відсутність професіоналізму та чіткої стратегії дій, тоді як війна в країні не дозволяє підняти економіку та залучити інвестиції.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі NewsOne.

"Вже вчергове оголосили режим тиші, але ми бачимо, що його насправді немає, що тривають обстріли та війна продовжується на повну потужність, а з моменту зміни президента загинули близько 175 українських військових. Війна продовжується, і на ній гинуть найкращі дочки та сини України", - заявила Тимошенко.

На її думку, замість професійних дій із встановлення миру, влада лише імітує роботу.

"Численні помилки влади призвели до того, що президент та його команда втратили авторитет у міжнародних колах, підвели наших міжнародних партнерів, які в Німеччині та Франції працюють для того, щоб разом із нами добитися миру в Україні. Мені щиро шкода втрачених можливостей і зусиль наших союзників", - додає Тимошенко.

Вона також повідомила, що звернулася до Офісу президента та запропонувала допомогу для досягнення миру.

"До Леоніда Макаровича Кравчука, який увійшов до складу ТКГ, я ставлюся з великою повагою. І просто зараз хочу запропонувати допомогу нашої команди. Він може покладатися на нас, бо ми маємо концепцію, маємо точне розуміння, як повернути країні Донбас і як встановити там мир на справедливих умовах з дотриманням українських позицій та українських інтересів", - запевняє Тимошенко.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Леонід Кучма вирішив вийти з української делегації ТКГ, яку він очолював.

На посаду голови делегації в ТКГ розглядали Кравчука та віце-прем'єра Олексія Резнікова.