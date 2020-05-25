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Тимошенко б стала президентом, якби вибори 2010 чи 2014 відбулися сьогодні, - опитування

Новини » Політика     25.05.2020 - 15:47
Тимошенко б стала президентом, якби вибори 2010 чи 2014 відбулися сьогодні, - опитування
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Зокрема, у 2010 році Юлія Тимошенко отримала б понад 80% голосів, а у 2014 році - понад 60%

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко стала би президентом і у 2010-му, і у 2014-му році, якби українці мали можливість переголосувати.

Про це свідчать результати опитування "Свободи слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

Так, за даними опитування, в разі проведення в травні виборів президента України Юлія Тимошенко виграла б у Віктора Януковича і Петра Порошенка, Леонід Кравчук програв би В'ячеславу Чорноволу та виграв би у Леоніда Кучми, а Володимир Зеленський знову обійшов би Порошенко.

Тимошенко б стала президентом, якби вибори 2010 чи 2014 відбулися сьогодні, - опитування

Зокрема, у 2010 році Юлія Тимошенко отримала б понад 80% голосів, а у 2014 році - понад 60%. Нагадаємо, у 2014 році обрали Порошенко, він отримав 54,7%, у Тимошенко було 12,81%. У 2010 році співвідношення було 48,9% проти 45,47% на користь Януковича.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками. Рівно стільки ж (45%) заявили, що дії Зеленського на посаді президента були не успішними.

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Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України опроспрезидентські вибориТимошенко
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