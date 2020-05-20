Українці оцінили роботу Зеленського за рік на посаді президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Думки громадян розділилися рівно навпіл

Оцінюючи успішність Володимира Зеленського за рік, що минув з дня інавгурації, 46% вказали, що на їх думку він успішно справлявся зі своїми обов'язками. Рівно стільки ж (45%) заявили, що дії Зеленського на посаді президента були не успішними.

Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного у середині травня 2020 року.

Оцінюючи конкретні дії, 26% опитаних заявили, що він успішний у знижені рівня корупції серед чиновників; 66% - що неуспішний.

Крім того, 16% українців вважають, що президент успішний у притягненні до відповідальності за корупцію представників попередньої влади, 73% притримуються думки, що неуспішний.

Також 21% респондентів вказали, що Зеленський успішний у справі припинення війни, врегулювання конфлікту на Донбасі, 69% думають, що він неуспішний.

Ще 21% громадян України вважають, що президент успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 14 по 17 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, що у травні 2020 року 47% українців відповіли, що схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського (у квітні - 51%, у березні - 52%). Разом с тим 37% респондентів не схвалюють (у квітні - 35%, у березні - 27%).

Відзначимо, в середині травня 2020 року відносна більшість українців оцінюють перший президентства Володимира Зеленського на "задовільно" (37%). За п'ятибальною шкалою це "трійка".

Автор: Олександр Білоус