Тимошенко: ми створимо всі умови, щоб українці жили та працювали на Батьківщині

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Сьогодні світ визначив головною цінністю інтелект людини, впевнена Тимошенко

Нова влада створить всі необхідні умови, щоб кожен українець мав можливість жити та працювати на своїй рідній землі. Про це Юлія Тимошенко заявила під час віча мешканців смт Козова у Тернопільської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" пояснила, що сьогодні світ визначив головною цінністю інтелект людини.

Саме тому, "якщо ми хочемо бути успішною нацією, нам потрібно на нашій землі зробити всі умови для того, щоб наша молодь, науковці, підприємці – народ – жили тут, вдома", зазначила вона.

Як зауважила Тимошенко, для того щоб люди не їхали за кордон у пошуках кращого життя, недостатньо лише підняти зарплати. Це має бути комплексний підхід, переконана вона.

Треба створити всю "ауру життя людини", наголошує голова партії.

Так, потрібно забезпечити людей правом і можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування: "Кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних. Ми запустимо цю модель".

У галузі охорони здоров’я – запровадити медичне страхування, коли за працівника страховий внесок платитиме роботодавець, а за пенсіонерів, дітей і непрацюючих – держава. Кожен зможе отримати якісне та гідне лікування.

Окрім того, за її словами, зміни торкнуться і освіти: зростуть зарплати працівникам навчальних закладів, а вища освіта стане безкоштовною. Молоді сім’ї, зазначає Тимошенко, отримають справді доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 15 і більше років: "Доступне житло – це правильна система іпотечного кредитування".

Збільшити пенсії допоможе персоніфікована система. З першого дня роботи для кожної людини в державному банку відкривається окремий рахунок, на який будуть надходити пенсійні внески. Громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески все життя, і коли людина вийде на пенсію, вона знатиме, скільки має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима, пояснила лідер партії.

Не оминула увагою кандидат у президенти і зростання доходів людей, адже вони є передумовою економічного піднесення. Саме народ, який щось купує, є головним інвестором країни, зауважила вона.

"Україна повернеться в глобальний простір як конкурент за своїх людей. І нас не будуть розбирати по світу", – підсумувала Тимошенко.