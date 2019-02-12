ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: ми створимо всі умови, щоб українці жили та працювали на Батьківщині

Новини » Вибори 2019    12.02.2019 - 13:03
Тимошенко: ми створимо всі умови, щоб українці жили та працювали на Батьківщині
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Сьогодні світ визначив головною цінністю інтелект людини, впевнена Тимошенко

Нова влада створить всі необхідні умови, щоб кожен українець мав можливість жити та працювати на своїй рідній землі. Про це Юлія Тимошенко заявила під час віча мешканців смт Козова у Тернопільської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" пояснила, що сьогодні світ визначив головною цінністю інтелект людини.

Саме тому, "якщо ми хочемо бути успішною нацією, нам потрібно на нашій землі зробити всі умови для того, щоб наша молодь, науковці, підприємці – народ – жили тут, вдома", зазначила вона.

Як зауважила Тимошенко, для того щоб люди не їхали за кордон у пошуках кращого життя,  недостатньо лише підняти зарплати. Це має бути комплексний підхід, переконана вона.

Треба створити всю "ауру життя людини", наголошує голова партії.

Так, потрібно забезпечити людей правом і можливістю займатися підприємництвом: запровадити систему мікрокредитування: "Кожен банк під готовий бізнес-проект даватиме фінансові ресурси без застави та під 3% річних. Ми запустимо цю модель".

У галузі охорони здоров’я – запровадити медичне страхування, коли за працівника страховий внесок платитиме роботодавець, а за пенсіонерів, дітей і непрацюючих – держава. Кожен зможе отримати якісне та гідне лікування.

Окрім того, за її словами, зміни торкнуться і освіти: зростуть зарплати працівникам навчальних закладів, а вища освіта стане безкоштовною. Молоді сім’ї, зазначає Тимошенко, отримають справді доступне житло, без першого внеску, під 3-4% річних і з терміном повернення кредиту від 15 і більше років: "Доступне житло – це правильна система іпотечного кредитування".

Збільшити пенсії допоможе персоніфікована система. З першого дня роботи для кожної людини в державному банку відкривається окремий рахунок, на який будуть надходити пенсійні внески. Громадяни отримуватимуть нарахування депозитних відсотків на ці внески все життя, і коли людина вийде на пенсію, вона знатиме, скільки має коштів на рахунку, і зможе розпоряджатися цими грошима, пояснила лідер партії.

Не оминула увагою кандидат у президенти і зростання доходів людей, адже вони є передумовою економічного піднесення. Саме народ, який щось купує, є головним інвестором країни, зауважила вона.

"Україна повернеться в глобальний простір як конкурент за своїх людей. І нас не будуть розбирати по світу", – підсумувала Тимошенко.

Тимошенко допустила координацію з Садовим на парламентських і президентських виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко БатьківщинавыборыТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся