Тимошенко: ми знизимо ціну на газ і впровадимо мораторій на зростання тарифів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко назвала 5 кроків, потрібних для зниження ціни на газ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що у нового президента будуть реальні можливості для того, щоб знизити ціну на газ вдвічі та впровадити мораторій на зростання тарифів. Про це вона сказала в прямому ефірі телеканалу "Україна", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко переконана, що знизити ціну на газ не лише можливо, а й необхідно. І для цього потрібно 5 кроків. За її словами, насамперед новий президент може скористатися правом вето щодо постанови уряду, що встановлює ціну на газ. Другий крок - може звільнити своїм указом з обійманої посади керівника структури, яка встановлює тарифи, НКРЕКП: "Призначає керівника президент і відповідає за тарифну ситуацію - президент".

Третій крок, за словами Тимошенко, - спрямувати український газ, як це було у 2014 році, на потреби населення і бюджетної галузі. Наступний крок нової влади - перерахування ціни на газ, адже з транспортуванням, з видобутком, з 30% прибутками вона має коштувати 3,55 грн, а не 8,55 грн, як сьогодні виставляють людям.

Тимошенко додала, що після виборів також буде впроваджено мораторій на зростання цін на житлово-комунальні послуги, як це сьогодні зробили Румунія і Польща.

Окрім того, Тимошенко наголосила, що всі чиновники чинної влади, які незаконно оббирали українців через тарифи, понесуть відповідальність: "Кожен, хто взяв хоч копійку в людей через тарифи на газ, а потім переписав на свої офшорні рахунки буде притягнутий до кримінальної відповідальності".

Тимошенко звернула увагу людей на те, що якщо в Україні не з’явиться новий президент, чинна влада впроваджуватиме програму подальшого підвищення тарифів: з травня на 15%, а наприкінці року - ще на 25%.

Як зазначається, проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання підписали лідери шести фракцій, окрім БПП. Документ (№9265) зареєстрований у Верховній раді.