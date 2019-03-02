Тимошенко: система влади не пройшла тест на протидію корупції

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко впевнена, що Україні потрібна зміна системи влади

Україні потрібна зміна системи влади, що довів скандал навколо тіньових оборудок в оборонній сфері. Про це заявила Юлія Тимошенко під час мітингу в м. Буча у Київській області.

За її словами, оприлюднене нещодавно журналістське розслідування про корупцію на постачанні з країни-агресора непридатних запчастин для української армії за завищеними цінами, стало скандалом глобального масштабу.

Тимошенко зазначила, що світ обурило те, що допоки країни дають зі своїх бюджетів допомогу українській армії, щоб вона захищала наші кордони, ці гроші відмиваються через "чорні" схеми.

"Це підриває нашу позицію у світі. Корупція на рівні першої особи, яка доведена документально, – це трагедія для країни", – наголосила лідер "Батьківщини".

Кандидат у президенти підкреслила, що всі ці тіньові оборудки, відповідно до її даних, проводилися начебто під патронатом Порошенка, через його завод "Ленінська кузня". Таким чином, за словами Тимошенко, глава держави та його оточення забрали з бюджету 250 млн грн:

"У нас війна перетворилася в біржу, де всі торгують. Як далі жити, коли людина, яка є гарантом Конституції, головнокомандувачем країни через свої підприємства відмивав оборонні кошти, торгуючи з країною – агресором!".

Цей скандал також став тестом для владної системи і засвідчив її нездатність захищати Україну, зауважила Тимошенко. За її словами, "кругова порука унеможливлює порушення проти президента кримінальної справи та притягнення його до відповідальності – "всі один з одним пов’язані, усі свої".

Вона зазначила, що, за Конституцією, для того щоб розпочати процедуру імпічменту, треба утворити в парламенті, де більшість належить президентові, ТСК щодо розслідування справи. І в парламенті створили таку ТСК, але її очолив депутат БПП, зауважила вона: "Що вони розслідуватимуть? Нічого!".

Лідер "Батьківщини" також риторично запитала, який генпрокурор досліджуватиме злочин президента, якщо він його кум і призначений ним на цю посаду: "Кожен, хто працює у владі, захищений тим, що його контролюють свої і його притягують до відповідальності свої, фейково".

Верховний суд, додала Тимошенко, який також бере участь в імпічменті, після 144 реформ знаходиться "у кишені президента як приватна власність, і нічого проти нього не зробить".

Саме тому, як вважає Тимошенко, Україні потрібно змінити систему влади і реалізувати це зможе Новий курс.