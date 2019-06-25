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Тимошенко розповіла, як домовлятися з МВФ, не підвищуючи тарифів

Новини » Вибори 2019    25.06.2019 - 14:25
Тимошенко розповіла, як домовлятися з МВФ, не підвищуючи тарифів
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко зазначила, що кредити МВФ надаються для подолання фінансових дисбалансів

Переговори з міжнародними фінансовими інституціями потрібно вести професійно, відстоюючи інтереси українців. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на телеканалі NewsOne, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що її уряд звернувся до МВФ лише під час світової фінансової кризи і домовився про допомогу, але при цьому тарифи для населення не підвищували.

"Ми обирали ті доходи до бюджетів і скорочення видатків, які людей не торкаються, а стосуються правильної організації економіки, правильних контрольних функцій, закриття тіньової економіки, мінімізація офшорів", - уточнила голова партії.

Вона пояснила, що кредити МВФ надаються для подолання фінансових дисбалансів, а яким чином це робити - пропонує уряд, який отримує допомогу.

"Можна закрити тіньову сферу, можна зробити програму "Контрабанда Стоп", як це робив наш уряд, і отримати десятки мільярдів. А можна, як Порошенко і Гройсман, робити це за рахунок людей - за рахунок підвищення тарифів, підвищення пенсійного віку для жінок, зниження коефіцієнту нарахування пенсій на рік робочого стажу", - зауважила Тимошенко.

Перекривання дефіциту бюджету за рахунок людей знищило економіку та призвело до колосальної еміграції населення, переконана лідер "Батьківщини".

"Такою політикою людей виштовхали за межі України. Це на багато років уперед заклало нам те, що Україна матиме дефіцит досвідчених інтелектуальних кадрів", - додала політик.

Тимошенко нагадала, що на початку 2019 року зустрічалася з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард і пропонувала переглянути програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, "зробити її більш логічною, ефективною".

"МВФ - це як скрипка в руках майстра: вона може мовчати, може грати ноти, які не можливо слухати, а може грати гармонійну музику. МВФ - це інструмент, яким державна влада має користуватися професійно", - підсумувала лідер "Батьківщини".

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