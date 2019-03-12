ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: провокації Адміністрації президента досягли апогею

Новини » Вибори 2019    12.03.2019 - 13:26
Тимошенко: провокації Адміністрації президента досягли апогею
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вимагає відповідальності за корупцію на армії

Президент Петро Порошенко та його оточення відповідатимуть і за корупцію на армії, і за масштабний підкуп виборців. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни.

"Ми боротимемося за те, щоб притягнути президента та його оточення до кримінальної відповідальності за корупцію на армії, на крові та припинити підкуп людей на виборах. Вони будуть за все це відповідати", – заявила лідер "Батьківщини".

Вона повідомила, що після оприлюдненого журналістами розслідування "Батьківщина" ініціювала в парламенті перерву, під час якої добилася рішення: негайно зібрати ТСК, яка розслідуватиме "злочини президента, генпрокурора, СБУ, а також посадових осіб, які були втягнуті в це".

Засідання відбудеться за участю представників профільних комітетів з питань національної безпеки і оборони, запобігання і протидії корупції, роботи з силовими структурами, а також голів фракцій.

Тимошенко вважає, що існуюча ТСК, за яку проголосувала президентська більшість і яку очолює депутат від БПП, неправосудна, але все одно її треба збирати.

Окрім того, вона наголосила на необхідності зупинити масштабний підкуп виборів президентом, про який розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, міністром була викрита система, "за якою командою президента з бюджету України через спецфонд "Турбота" підкуповувались заздалегідь визначені громадяни". За те, щоб вони голосували на виборах за президента, давали по 1000 грн.

"Ми вимагаємо ухвалити рішення, щоб виплати з бюджету були зроблені після виборів. Це стосується і монетизації субсидій, і доплат до пенсій, і по 1000 грн з фонду "Турбота". Буде справедливо, якщо люди всі ці гроші отримають після виборів", – пояснила кандидат у президенти.

На її переконання, "президент принижує демократичні вибори, намагається не перемогти, а купити вибори".

Луценко пригрозив "швидким покаранням" порушникам на виборах
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко БатьківщинаТимошенковыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся