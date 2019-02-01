Тимошенко прокоментувала звільнення Аласанії

Фото: Юлія Тимошенко у Полтаві (ba.org.ua)

Тимошенко назвала це кричущим прикладом порушення свободи слова

Звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України є не випадковим і пов’язане з виборчим процесом. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у Полтаві під час зустрічі з редакторами і журналістами місцевих видань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"За інформацією, яка лунає з різних джерел, Аласанію звільнили за те, що він не показав з’їзд БПП, і за те, що на каналі працюють журналісти-розслідувачі, які можуть реально хоч трохи правди говорити суспільству", – сказала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" заявила: "Те, що це робиться під час виборчої кампанії, і те, що це робиться так грубо, просто демонструє факт того, що президент перейде всі червоні лінії для того, щоб будь-яким чином поновити себе на 2-й термін".

На думку Тимошенко, це кричущий приклад порушення свободи слова, приклад "як тримати журналістів і канали в такій потужній узді".

Голова партії переконана, що президент і його оточення готуються до "фальсифікації виборів", не лише придушуючи свободу слова і узурповуючи телеканали, а й іншими методами.

Зокрема, вона нагадала, що влада збільшила реєстр виборців на мільйон осіб у порівнянні з 2014-м роком, що суперечить демографічним тенденціям. Також їй відомі факти про масовий підкуп виборців шляхом укладання угод з оплатою у 1000 грн за людину.

"Сумно, що протягом 5 років після Революції гідності іде масштабне розчавлення навіть тих маленьких паростків демократії, які були досягнуті дуже важкою роботою громадянського суспільства та опозиційних політичних партій", – зазначила Тимошенко.