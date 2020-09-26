Тимошенко: лише фахові команди на місцях здатні діяти в інтересах людей

Місцеві вибори мають надзвичайне значення для українців. Громади стають самостійнішими й отримують нарешті можливість розпоряджатися своїми ресурсами.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Втім, за її словами, дуже важливо, щоб до місцевої влади прийшли сильні, чесні, справедливі, віддані інтересам громадян, фахові люди. Українці не повинні помилитися і вчергове проголосувати за "котів у мішку".

"До свого вибору слід ставитися відповідально. І обирати тих, кого знаємо, кого можемо оцінити по реальних справах", - заявила Тимошенко.

Вона підкреслила, що саме цими принципами керувалася "Батьківщина" при підборі кандидатів у мери й депутати місцевих рад.

"Наші депутати - це єдина надійна команда, яка знає, що робити для того, щоб змінити життя у містах і селах на краще вже зараз", - запевняє Тимошенко.

За словами лідера партії, вибори важливі ще й тому, що саме громади можуть зупинити безлад, до якого занурює країну центральна влада.

"В центрі влада вже передає стратегічну власність, надра, ресурси міжнародним спекулянтам, позбавляючи країну важелів розвитку. Тепер вони поклали око на ресурси, що належать місцевим громадам. І тому надзвичайно важливо не повторити помилки, допущені під час загальнонаціональних виборів, коли українці голосували за яскраві обгортки, не розуміючи, а що власне у них загорнули", - зазначила Тимошенко.

Вона зауважила, що сьогодні не можна допустити експериментів над громадами. Саме тому потрібно обирати професійних, знаних людей, та врешті спрямувати вектор розвитку країни у правильному напрямку.

"Сьогодні 68% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, а вибори - це той момент, коли можна піти іншим шляхом. Саме громади, їхнє об’єднання здатні стати тією потужною силою, яка більше не дасть центральній владі проводити політику проти інтересів українців та України. Команда "Батьківщини" буде формувати власне представництво у радах, буде об’єднуватися і з мерами, і з іншими командам, які стоятимуть на позиціях України, українців, економічного націоналізму. Треба після цих виборів повернути вектор розвитку в правильному напрямку - тому, який хочуть бачити люди", - резюмувала вона.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.