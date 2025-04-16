Тимошенко о продлении военного положения: Украина не может капитулировать

"Только что Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации. Фракция "Батькивщина" единодушно поддержала оба решения. Потому что это не тема для спекуляций. Потому что война не закончилась. Потому что наши люди и наше государство до сих пор в опасности. Потому что Путин, который цинично и открыто игнорирует все мирные усилия мира, готовится к новому наступлению", - отметила Тимошенко.

По ее словам, война действительно создает много проблем, а власть часто решает их совершенно непрофессионально, но Украина не может капитулировать.

"Бусификация - позор; отсутствие демобилизации для наших бойцов - несправедливо; закрытые границы - ужасно. Но Украина не может капитулировать, как бы кому-то этого не хотелось", - добавила лидер партии "Батькивщина".

Она также подчеркнула, что военное положение всегда можно отменить заблаговременно. Как только для этого будут предпосылки.

Военное положение и мобилизация

Напомним, впервые военное положение было введено в Украине утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. Затем этот срок продлевался, а в мае 2022 года его продолжительность увеличили до трех месяцев.

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали в феврале этого года. Тогда Зеленский уже 14 раз подписал соответствующие законы.

В Украине военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Его действие предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.