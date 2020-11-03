Тимошенко: під тиском "Батьківщини" влада погодилася захистити малих підприємців

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Влада продовжує знищувати середній клас, позбавляючи ФОПів можливості забезпечувати українців робочими місцями. "Батьківщині" вдалося відтермінувати "вбивчі" норми, які для них запровадила влада.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній раді.

Зокрема, лідер партії зауважила, що їй вдалося добитися розгляду внесеного фракцією законопроєкту №3853-2, який захистить ФОПів та малих підприємців.

"Я була на площі біля Верховної ради й чула прохання ФОПів до влади не руйнувати під час пандемії коронавірусу їхній бізнес, який ледве-ледве живе. Аби захистити ФОПів, я зібрала всіх лідерів фракцій, керівництво Верховної ради й добилася того, щоб завтра, у крайньому разі післязавтра, був розглянутий закон, щоб для ФОПів запровадження так званого РРО касових апаратів було перенесено на півтора року - до 1 січня 2022 року. А до цього періоду взагалі зняти питання по суті терору проти малого бізнесу", - зазначила Тимошенко.

Також вона наголосила, що "Батьківщина" має план розв’язання проблеми так званих "євроблях" - схему розмитнення для власників, які мають не більше одного авто.

"На жаль, сьогодні кожного дня більшість президента у парламенті намагається ухвалити закони, які руйнують ту чи іншу сферу нашого життя, роблять життя людей іще важчим. Але всі сили, які є в нашої команди, ми будемо присвячувати тому, щоб людей захищати", – запевнила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 3 листопада, під стінами Верховної ради відбувся мітинг.

Під гаслом "Детінізація - це цивілізація!" представники легального бізнесу вимагали рівних умов ведення бізнесу та запобігти ухваленню двох законопроектів, що повертають всім без винятку ФОП право працювати без контролю.

Своєю чергою, Верховна рада вирішила відтермінувати запровадження касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік. Відповідний законопроект має бути зареєстрований у парламенті також сьогодні.

Раніше, як писало РБК-Україна, фракція "Батьківщина»" спільно із громадським рухом "SaveФОП" уклали Меморандум про взаємодію та співробітництво заради збереження і розвитку мікропідприємництва та спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.