Тимошенко закликала владу розпочати переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу

Законопроект про ринок землі позбавить Україну ресурсів для розвитку і не врятує її від дефолту, тому треба змінювати стратегію. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "1+1", передає РБК-Україна.

"Влада обрала помилкову стратегію. І навіть ухвалення закону про розпродаж землі й здача стратегічної власності не віддаляють, а навпаки – наближають Україну до дефолту. Що вони збираються віддавати наступного разу, коли знадобляться гроші? Нирки українців? Насправді ми втрачаємо наші ключові ресурси, але не рятуємо країну. У нас немає безкінечних ресурсів, аби щоразу розраховуватися за бюджетні дефіцити та борги. Тому стратегію потрібно негайно змінювати", - заявила Тимошенко.

На її думку, замість накопичення нових державних запозичень, влада мусить почати перемовини з кредиторами щодо оптимізації та реструктуризації боргу країни.

"Перше, що треба зробити, - негайно створити робочу групу з фінансистів, економістів, дипломатів, які розпочнуть переговорний процес щодо створення боргових канікул для країни. Для того, щоб ми мали можливість пройти цей тяжкий етап епідемії, щоб ми могли поновити доходи в бюджет і після того почали вибиратися з боргової ями, до якої країну загнали свідомо", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції у 2020 році з затверджених раніше 5,6% до 11,6%.