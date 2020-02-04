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Тимошенко закликала українців стати на захист землі

Новини » Політика     04.02.2020 - 12:13
Тимошенко закликала українців стати на захист землі
Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тимошенко переконана, україніці мають протистояти розпродажу національних багатств

Кожен українець, кому не байдуже майбутнє держави, повинен протистояти бажанню влади розпродати національні багатства. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає РБК-Україна.

"Вони хочуть порушити всі регламентні основи, за сорок хвилин прийняти рішення про повний розпродаж землі України. Середа й четвер - два ключових дні, коли вони хочуть повністю віддати українську землю. Звертаюсь до всіх людей доброї волі - піднімайтесь на боротьбу", - заявила Тимошенко.

На думку Тимошенко, уряд та монобільшість в парламенті дбають лише про інтереси зовнішніх замовників та власне збагачення, що доведе країну до краху.

"Вже з березня йде падіння виробництва, і вперше в історії України майже на 25% провалений бюджет січня та бюджет 2019 року. 1,6 мільярда гривень – заборгованість шахтарям і понад 3 мільярди – заборгованість всім, хто сьогодні працює в економіці України. Херсонський та Миколаївський порти віддали іноземним корпораціям назавжди. Прибутковий Львівський аеропорт віддається в концесію. Країна йде до повного розвалу", - додала Тимошенко.

Голова партії закликала українців боротися з антинародними діями влади та відстоювати своє право на гідне життя у рідній країні.

"Надії, що цей уряд та президент змінять курс на правильний заради України та людей, не існує. І зараз нам треба боротися", - резюмувала Тимошенко.

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