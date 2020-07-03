Тимошенко закликала змінити стратегію НБУ в інтересах українців

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що ініціюватиме створення парламентської слідчої комісії для розслідування злочинів, які здійснювалися НБУ

Керівництво Національного банку України (НБУ) треба було змінити ще рік тому. Але однієї зміни прізвищ недостатньо - потрібно змінити фінансову стратегію в інтересах вітчизняної економіки та звичайних українців.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Право на владу".

Тимошенко заявила, що ініціюватиме створення парламентської слідчої комісії для розслідування злочинів, які здійснювалися керівниками Національного банку.

"Я звернуся до всіх лідерів фракцій для того, щоб зробили ТСК, запросили всіх банкірів, яких по суті знищили за ці роки, запросили експертів і повністю розклали те, що відбувалося в Нацбанку за останні шість років, на молекули й атоми. Якщо не робиться аудит державний, то треба, щоб парламент зробив цей аудит", - сказала Тимошенко.

Отримані в результаті розслідувань документи, зауважила лідер партії, будуть передані до Служби безпеки України.

"Усі ці документи я особисто зберу та передам в СБУ. Це їхні питання – фінансові та економічні злочини проти України. Бо Служба безпеки України мусить сказати усій країні, що з нами робили шість років, як поводилися з нашою економікою, з НБУ", - додала Тимошенко.

Тимошенко переконана, Україні потрібна інша стратегія роботи Національного банку, спрямована на добробут України та її людей.

"Наша фракція завтра буде голосувати за звільнення Якова Смолія, але не як за людину, а як за ту хибну, спрямовану проти України стратегію, яку вони проводили шість років. І потрібно змінювати не лише голову НБУ - потрібно змінювати стратегію Національного банку, всю фінансово-кредитну політику та прибрати спекулянтів від годівниці", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що Рада може відправити Смолія у відставку завтра, 3 липня.

Напередодні Смолій заявив, що подав у відставку через політичний тиск.

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Автор: РБК-Україна