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Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів

Новини » Вибори 2019    11.03.2019 - 12:45
Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила на необхідності відповідальності перед законом

Після викриття корупційних оборудок на армії президент повинен зняти свою кандидатуру з виборів і нести відповідальність за законом. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

Кандидат у президенти обурилась тим, що в той час, коли українці віддавали "останні копійки" на воєнний податок, коли інші держави спрямовували гроші власних платників податків на допомогу Україні, через завод "Ленінська кузня", через корпорацію "Богдан" відмивалися і виводилися за кордон на офшорні рахунки державні кошти, зокрема й з оборонного бюджету.

"Ключові ЗМІ світу сьогодні пишуть про корупцію президента України", – наголосила лідер "Батьківщини".

Те, що корупційні оборудки тривали роками вже визнали і НАБУ, і Генеральна прокуратура, зауважила вона: "Єдине, чого вони бояться – вимовити вголос, що очолював цю піраміду корупції чинний президент".

Тимошенко також вважає, що притягненню винних до відповідальності сьогодні чиниться шалений спротив. Більшість в парламенті, на думку Тимошенко, - подільники глави держави. Вона зазначила, що генпрокурор є кумом президента, а Верховний суд перетворений на "кишенькову структуру".

При цьому нова влада, запевнила кандидат, має притягнути до відповідальності і самого президента, і його оточення.

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