Тимошенко закликала підтримати дрібний та середній бізнес під час карантину

Пандемія коронавірусу та світова економічна криза вимагають негайного реагування на виклики, і в цих непростих умовах влада мусить зробити все від неї залежне, аби надати підтримку дрібним та середнім підприємцям. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.

"Економіка зараз переносить надскладні удари. Тому в законі мусить бути передбачений обов’язковий перелік заходів, які треба зробити державі. Безумовно, це відстрочення кредитів, які сьогодні мають наші підприємці. Також потрібне максимальне зниження податків, а де можливо і введення податкових канікул, для того, щоб не впала економіка. Крім того, треба зробити ставку на державні закупівлі та на підтримку тих галузей і підприємств, які зараз зазнають найбільших втрат", - заявила Тимошенко.

За її словами, такі антикризові заходи треба передбачити й законами, і постановами уряду.

"Так, всі говорять про те, що паніка недопустима. Але і недооцінка ситуації в країні теж недопустима. Сьогодні країні потрібна залізна дисципліна, припинення хаосу в управлінні державою і консолідація всіх без винятку політичних сил, ніякого політиканства, ніяких протистоянь. Ми всі сьогодні одна національна команда, яка постала перед обличчям біди", - додала лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, раніше спікер ВР Дмитро Разумков анонсував, що графік роботи Верховної ради України буде змінений через пандемію коронавірусу. За його словами, до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах, а не в сесійній залі.

Так, раніше глава парламенту заявив, що у Верховній раді не бачать підстав для введення надзвичайного стану через загрозу поширення нового типу коронавірусу COVID-19. Спікер також заявив, що питання введення надзвичайного стану не було ухвалене на засіданні РНБО.

Як писало РБК-Україна, Разумков раніше не виключав, що Рада проведе кілька позачергових засідань.