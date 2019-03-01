ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко закликала демократичних кандидатів у президенти об'єднатися

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 10:55
Тимошенко закликала демократичних кандидатів у президенти об'єднатися
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Об'єднання потрібне для зміни системи управління державою, впевнена Тимошенко

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти України Юлія Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів на пост президента України об'єднатися для того, щоб захистити вибір громадян і спільно змінювати систему управління державою. Про це вона зазначила під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що 28 років в Україні лише "тасують" обличчя і витягують президентів, як лотерейні білети, але система залишається незмінною.

Проблема в тому, запевняє Тимошенко, що "контролерів", які мають боротися з корупцією, призначають корупціонери: "Вони самі себе контролюють та притягують до відповідальності. Якщо ми не змінимо систему повністю, у нас корупція буде відтворюватися знову й знову".

Вона нагадала, що за чинною Конституцією президента не можна притягнути до відповідальності інакше, аніж за процедурою імпічменту, але й вона прописана так, щоб вищі посадовці залишалися недоторканими.

Голова партії наголосила, що покарати всіх причетних до корупційних схем насправді лише перший крок. Важливо, щоб громадянське суспільство разом з тими політиками, які претендують перемагати на виборах, вибудувало систему управління, де жодний посадовець не зможе уникнути відповідальності.

Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів до такої спільної роботи.

"Ми зобов’язані сьогодні інтелектуально єднатися і покроково бачити шляхи зміни системи. Перед нацією стоїть велике завдання – прибрати від влади корупціонерів і обирати державних діячів", – підсумувала кандидат у президенти України.

ЄС готується до спроб втручання Росії у вибори в Європарламент
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ТимошенкоБатьківщинавыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся