Тимошенко закликала демократичних кандидатів у президенти об'єднатися

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Об'єднання потрібне для зміни системи управління державою, впевнена Тимошенко

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти України Юлія Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів на пост президента України об'єднатися для того, щоб захистити вибір громадян і спільно змінювати систему управління державою. Про це вона зазначила під час програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що 28 років в Україні лише "тасують" обличчя і витягують президентів, як лотерейні білети, але система залишається незмінною.

Проблема в тому, запевняє Тимошенко, що "контролерів", які мають боротися з корупцією, призначають корупціонери: "Вони самі себе контролюють та притягують до відповідальності. Якщо ми не змінимо систему повністю, у нас корупція буде відтворюватися знову й знову".

Вона нагадала, що за чинною Конституцією президента не можна притягнути до відповідальності інакше, аніж за процедурою імпічменту, але й вона прописана так, щоб вищі посадовці залишалися недоторканими.

Голова партії наголосила, що покарати всіх причетних до корупційних схем насправді лише перший крок. Важливо, щоб громадянське суспільство разом з тими політиками, які претендують перемагати на виборах, вибудувало систему управління, де жодний посадовець не зможе уникнути відповідальності.

Тимошенко закликала всіх демократичних кандидатів до такої спільної роботи.

"Ми зобов’язані сьогодні інтелектуально єднатися і покроково бачити шляхи зміни системи. Перед нацією стоїть велике завдання – прибрати від влади корупціонерів і обирати державних діячів", – підсумувала кандидат у президенти України.