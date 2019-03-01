Тимошено закликала Авакова піднятись над політикою та захистити чесні вибори

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко просить захистити право людей обрати свого президента

Міністерство внутрішніх справ на чолі з Арсеном Аваковим має піднятися над політикою та захистити чесні вибори в Україні. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на брифінгу біля МВС, куди вона прийшла свідчити у справі щодо можливої фальсифікації виборів командою Петра Порошенка, яку порушила Національна поліція за заявою лідера "Батьківщини".

"Я розраховую, що вперше в історії незалежної України МВС і міністр піднімуться над політичними боями і захистять чесні вибори в Україні, захистять право людей обрати свого президента. Ми сподіваємось на те, що кримінальні справи, які зараз відкриті МВС за моєю заявою проти підкупу та проти фальсифікації реєстру виборців, будуть доведені до логічного завершення", – наголосила вона.

За її словами, влада використовує кілька механізмів фальсифікації: адресну матеріальну допомогу, для якої влада спрямовує спеціальні субвенції з державного бюджету в місцеві, так звана "Петрова тисяча", монетизовані субсидії, одноразова фінансова допомога пенсіонерам.

"Президент намагається через підкуп, тиск, адмінресурс, поновити свою владу та владу мафії, яку він очолює, ще на другий термін. Ви розумієте, що українська нація не може дозволити це зробити людині, яка, по суті, довіру Революції Гідності перетворила на статки на своїх офшорних рахунках", – сказала вона.

Лідер "Батьківщини" звернула увагу, що сьогодні вже всьому світу сталі відомі корупційні оборудки влади на оборонному бюджеті України. І найбільше обурює Тимошенко те, що "відмиваються сотні мільйонів гривень тих копійок, які здають пенсіонери, бідні люди, щоб підтримати армію".

Кандидат у президенти наголосила: всі, хто сьогодні бере участь у цих злочинних діях, будуть притягнуті до відповідальності.

Вона попередила президента та його спільників, що їм нічого не допоможе, жодні підкупи та фальсифікації: "Ви відповідатимете за злочини, які ви скоїли проти України. Ви відповідатимете за кожну копійку, яку вкрали у народу".