Тимошенко запропонувала перенаправити виплати топ-чиновникам на зарплати медсестрам в школах

Український уряд не передбачив в освітньому бюджеті на 2020 рік видатки для забезпечення діяльності медсестер у дитсадках і школах в той час, як не скупиться нараховувати надзарплати чиновникам. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає РБК-Україна.

"Почула в новинах, що школи і дитсадки в різних регіонах України залишаються без медсестер. Уряд не передбачив в освітньому бюджеті таких витрат. Знаєте що, шановні чиновники? Зарплати Коболєва або Смілянського вистачить на всіх шкільних медсестер по всій країні, ще й на гуртки залишиться. Думайте", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України не передбачив у бюджеті на 2020 рік витрат, що забезпечують зарплату для медичних працівників у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що держслужбовці всіх рівнів повинні отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.