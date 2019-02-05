Тимошенко: порядок денний Ради наповнений лобістськими законопроектами

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, порядок денний не включає розгляд питань для покращення життя пересічних українців

Порядок денний Верховної ради знову наповнений лобістськими законопроектами і не включає розгляд питань, які покращать життя пересічних українців. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту VIII скликання, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко зазначила, що до порядку денного не включають законопроект про скасування постанови уряду про підвищення ціни на газ. Не включені такі важливі питання, які могли б припинити махінації з землею, створення ТСК, щоб розібратися з корупцією НАК "Нафтогазу" на тарифах людей, додала вона.

"У цьому залі проводитимуться лобістські законопроекти про чорну приватизацію, про відмивання та відкати грошей з бюджету. У бюджету вже заклали 2 млрд грн для родини Порошенка, щоб підкуповувати людей на виборах", – звернула увагу політик.

Тимошенко також нагадала, що президент планує підвищити ціни на газ з 1 травня на 16% і потім ще на 25%.

"Це просто винищення української нації. Членів комісії, яка встановлює тарифи, формує Порошенко своїм указом. Тож він несе персональну відповідальність за всі тарифи, які сьогодні знищують людей", – наголосила вона.

Як зауважила Тимошенко, на тлі такої біди, розвалу, хаосу, яких країна ніколи не бачила, доходи чинного глави держави за рік зросли у 82 рази.

"У нас не президент, у нас – корупціонер і людина, яка нищить державу, прикриваючись патріотичними гаслами", – підсумувала вона.