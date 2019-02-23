Тимошенко пообіцяла "посадити" трьох друзів Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко впевнена, що мають бути втілені докорінні зміни правоохоронної системи

Одразу після виборів Юлія Тимошенко планує "посадити" трьох друзів Петра Порошенка. Про це Тимошенко заявила на зустрічі з Федерацію роботодавців України та Об’єднанням роботодавців "Україна: світові виклики, глобальні зміни" у Києві.

За словами Тимошенко, таку обіцянку Порошенко давав під час інавгурації, але за 5 років так і не спромігся виконати.

"Якщо так Господь і народ вирішить і я зможу перемогти, то я виконаю зобов‘язання, яке взяв президент на перших порах і посаджу трьох його друзів", - запевнила лідер "Батьківщини".

За словами кандидата в президенти України, судова гілка влади буде "незалежним від політичних впливів дієвим інструментом в боротьбі з корупцією".

Саме такий принцип існування системи судочинства закладений в Новій Конституції України, заявила політик.

Водночас вона переконана, що анонсований, але так і не виконаний нинішнім президентом підхід колишнього прем’єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю, який пропонував для боротьби з корупцією "посадити трьох друзів", має бути доповнений докорінними змінами правоохоронної системи.

"Якщо залишиться система, за якої одна людина ухвалюватиме рішення: кого стратити, а кого милувати, — це означатиме відсутність системи управління. На системному рівні треба встановити баланси і противаги, ефективну систему контролю судочинства. Ця система не може діяти фрагментарно, вона має функціонувати, як єдиний механізм, який не допустить таких наслідків",— наголосила лідер "Батьківщини".

До того ж Тимошенко зауважила, що у випадку ухвалення Нової Конституції на всеукраїнському референдумі, "президент більше ніколи не впливатиме на суди".