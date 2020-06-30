Тимошенко: допомогу постраждалим від повені потрібно надати вже зараз

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко нагадала, що під час повені у 2008 році невідкладно була скликана Верховна рада, і виділено мільярд доларів

Потрібно негайно внести зміни до бюджету та спрямувати необхідні кошти для допомоги людям та відновлення постраждалих від повені західних регіонів.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та комітетів.

Тимошенко нагадала, що під час повені у 2008 році невідкладно була скликана Верховна рада, і мільярд доларів було виділено для того, щоб відновити всю інфраструктуру, допомогти людям.

"Зараз це не просто повінь - це національне лихо. Зруйновано і пошкоджено 700 кілометрів доріг, близько 365 мостів, зруйновано дамби, підтоплено 14500 будинків. Десятки тисяч людей зараз не можуть нормально жити у своїх оселях. Зруйнований бізнес, пошкоджено посіви. Але в парламенті ми не побачили нічого для розв'язання цих проблем, таке враження, що в країні нічого не відбулося, і люди до цієї хвилини нічого не отримали. Що собі думає уряд?" - сказала Тимошенко.

Вона також наголосила, що команда "Батьківщини" розробила проект закону про зміни до бюджету і внесла його до Верховної ради. Документ дозволить якнайшвидше спрямувати кошти для допомоги постраждалим від повені людям та кошти, необхідні для відновлення регіону.

"Нам треба негайно робити перерву, викликати уряд, негайно вимагати від них внесення до порядку денного змін до бюджету. Ми готові покласти на стіл зареєстрований законопроєкт. Ми беремо з НАК "Нафтогаз" неперераховані гроші. Припиніть цю "годівницю" захищати й дайте людям можливість витратити ці гроші на відбудову своїх господарств", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 29 червня до надання допомоги в ліквідації паводків у західних областях долучилася Італія, направивши в Україну літак з обладнанням.

Напередодні допомогти з ліквідацією паводків в Україні зголосилася Швеція.

Допомогу в боротьбі з паводками також запропонували Молдова та Угорщина.

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Автор: РБК-Україна