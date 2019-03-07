Тимошенко підписала зобов’язання перед українцями

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

У документі визначено перелік конкретних кроків Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час прес-конференції у Києві 7 березня підписала зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

У документі визначено перелік конкретних кроків, які лідер "Батьківщини" має намір втілити в життя у випадку перемоги на виборах.

"Це письмове зобов’язання моє та моєї командою перед громадянами України буде виконано!", - сказала Тимошенко.

Голова партії переконана, що недовіра людей до політиків нині є неабиякою проблемою України. Саме тому Тимошенко та її команда вирішили запропонувати нову модель передвиборної кампанії – підписання письмових зобов’язань кандидатів перед країною та українцями.

"Таким чином взяті перед виборами зобов’язання зможе побачити і перевірити кожен громадянин", – повідомила вона.

Тимошенко назвала головні пункти своїх зобов’язань, шляхи втілення яких прописані в Новому курсі України – всеосяжному документі, який торкається всіх сфер життя людей. Зокрема, зазначила політик, першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України: "У цьому сумнівів немає. Донбас і Крим будуть повернуті".

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер "Батьківщини" назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що вже зробила перший крок до цього, довівши у суді незаконність та необґрунтованість підвищення тарифів.

"Ми покінчимо з кланово-олігархічним режимом, покінчимо з корупцією на системному рівні, позбавивши усіх – президента, депутатів, суддів – будь-якого імунітету. Громадяни мусять бути рівними перед законом. А всі, хто займався корупцією, реально відповідатимуть за законом", - запевнила лідер партії.

Молодь отримає змогу здобувати вищу освіту безкоштовно, запрацює медичне страхування, буде введено "персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, що дозволить кожному мати свій приватний рахунок в банку, а пенсія буде не нижче 4000 грн".

Зобов’язання перед молоддю також передбачатимуть створення умов для життя та роботи на рідній землі, сказала лідер "Батьківщини". Так, насамперед буде змінена грошово-кредитна політика і кредити для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, стануть доступними – довгостроковими, під 3% річних і без застави.

"Ми також беремо зобов’язання ввести одноразову допомогу при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а третьої і більше – 150 тис. грн", – продовжила Тимошенко.

Окрім того, для України Тимошенко та її команда беруть фундаментальне зобов'язання – "за 5 років рівень життя, доходи людей будуть підняті до рівня Польщі". Зарплати освітян та медиків мають зрости до середньоєвропейських позначок, додала вона.

Серед важливих кроків голова партії назвала і підтримку аграріїв – продовження мораторію на продаж землі та запровадження для них єдиного податку на гектар.

Не оминула увагою кандидат у президенти і армію – законом буде затверджений новий контракт, у якому передбачено зарплата військових у 1.5 раза вища за середню по країні та соціальний пакет, який зробить службу в армії привабливою і бажаною для тих, хто хоче захищати країну.

"І кожна родина військового буде підтримана державою", – наголосила політик.

Перші примірники підписаного Тимошенко Зобов’язання дісталися журналістам. Лідер партії пообіцяла, що згодом аналогічні документи з її підписом отримає кожен українець.

"Ми за 5 років отримаємо реально сильну європейську країну і заможних людей", – підсумувала вона.