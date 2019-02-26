Тимошенко підписала меморендум зі Спілкою власників житла

Спілка висловила підтримку Тимошенко
Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко підписала Меморандум про співпрацю та взаємодію зі Всеукраїнською громадською організацією "Спілка власників житла України". Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".
Документ передбачає спільну реалізацію державної програми модернізації житлово-комунального фонду та відстоювання інтересів власників помешкань у багатоквартирних будинках.
За даними прес-служби, "Спілка власників житла" сподівається, що Тимошенко стане президентом і врегулює проблеми з житлово-комунальним фондом і тарифні питання.
Як зауважив голова Спілки, екс-міністр ЖКГ в уряді Юлії Тимошенко Олексій Кучеренко, наразі 93% житла в Україні побудовано ще за радянських часів, а 60% – потребує капітального ремонту і енергомодернізації.
"Звертаємося до вас як реального кандидата (і віримо в вашу перемогу) з проханням, щоб програма модернізації і капітального ремонту житлового фонду стала національним пріоритетом. Також нас повністю влаштовують ваші пріоритети – привести ціну на газ до економічно обґрунтованого рівня", – наголосив він.
Голова Спілки нагадав, що саме за прем’єрства Юлії Тимошенко була започаткована Державна програма модернізації ЖКГ. Це був базовий закон, за який в 2010 році проголосувало 350 народних депутатів: "Була створена державна житлова комунальна інспекція, яка реально та ефективно захищала споживачів по всій Україні. Ми передбачили фінансування програми модернізації житлового фонду і теплокомуненерго. На превеликий жаль, це все було провалено в 2010 році".
Зі свого боку Тимошенко подякувала "Спілці власників житла України" за об’єднання зусиль і запевнила, що відразу після президентських виборів буде реалізовано покроковий план щодо відновлення житлового фонду України.
"Йдеться про капітальний і поточний ремонт житла людей, ухвалення законів, які це забезпечуватимуть, а також повна нормалізація тарифної політики, що передбачає зниження ціни на газ удвічі, і як наслідок – зниження ціни на тепло і гарячу воду", – наголосила лідер "Батьківщини".
Кандидат у президенти впевнена, що після президентських виборів спільна робота разом із власниками житла України зможе навести чіткий порядок в короткий термін.
Нагадаємо, 23 лютого Юлія Тимошенко підписала Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Федерацією роботодавців та Об’єднанням організацій роботодавців України, які налічують 8,5 тис. підприємств, де працює понад 7 млн людей.