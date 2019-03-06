Тимошенко підписала меморандум про співпрацю з молоддю

Фото: підписання меморандуму (ba.org.ua)

Документ передбачає консолідацію зусиль для запровадження нової молодіжної політики

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко підписала меморандум про співпрацю з лідерами 15 молодіжних, студентських та спортивних громадських організацій Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Як зазначається, документ передбачає консолідацію зусиль для запровадження нової молодіжної політики, участі молоді у процесі ухвалення рішень з питань формування та реалізації молодіжної політики в Україні.

За даними "Батьківщини", чіткий план дій для досягнення цих цілей прописаний у Новому курсі, ініційованому Тимошенко та розробленому разом із молоддю.

Зокрема, стратегія розбудови цього напряму передбачатиме забезпечення молодих людей робочим місцем і запровадження в Україні системи мікрокредитування.

За словами лідера "Батьківщини", молодь, яка хоче мати свій бізнес, повинна отримати довгострокові мікрокредити без застави під 3% річних під готовий бізнес-план.

Тимошенко вважає, що нова молодіжна політика неможлива без спрощеної системи іпотечного кредитування. Йдеться про заміну першого внеску (25-30%) спеціальним страхуванням ризиків. "Кредити будуть довгостроковими – від 10-15 і більше років, щоб щомісячні виплати не руйнували бюджетів родин, та під 3% річних, а не абсурдні 20%, як є зараз", - заявила вона.

Відновлення допомоги при народженні дитини також сприятиме створенню для молоді гідних умов життя: допомога на першу дитину становитиме 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, а на третю і більше – 150 тис. грн, розповіла Тимошенко.

Нова влада має робити ставку на освіту та інновації, запевнила лідер "Батьківщини".

"У Новому курсі наука та освіта визначені як пріоритет розвитку України. Це означає, що фінанси та організаційні зусилля держави будуть спрямовані в цю сферу. І ми отримаємо гарний результат", – наголосила кандидат у президенти України, зауваживши, що робить ставку на молодь при переході на інноваційну економіку.

Зокрема, Тимошенко нагадала, що її стратегія передбачатиме гарантії безкоштовної вищої освіти для сумлінних і успішних студентів. Підвищення стипендії, якісні умови проживання та підвищення зарплат нашим освітянам, принаймні до рівня Польщі, – це також стане невід’ємною частиною для залучення талановитих людей в країну.