Тимошенко підписала меморандум з роботодавцями України

Фото: підписання меморандуму (прес-служба)

Підписано меморандум про співпрацю

Кандидат на пост президента Юлія Тимошенко підписала Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з Федерацією роботодавців та Об’єднанням організацій роботодавців України. Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Виступаючи 23 лютого на форумі "Україна. Світові виклики. Глобальні зміни" у Києві, лідер "Батьківщини" закликала промисловців і підприємців спільно розробити національний "план повернення країни до життя".

"Або національні, інтелектуальні, професійні еліти зараз зіб’ються у справжню зграю і разом збудують свою країну, або ми в цьому світі просто не виживемо, нас асимілюють зі всіх сторін. Часу в нас нема. Ми втратили 28 років", – констатувала Тимошенко.

Вона нагадала, що освіта і наука – це пріоритет Нового курсу України, який буде реалізовуватися у випадку обрання її президентом.

"Україна втрачає конкуренцію в глобальному світі, насамперед, конкуренцію за людину. Тому треба максимально використовувати інтелектуальний і професійний потенціал, який ще не покинув країну. А це 200 тисяч людей, які мають найвищий рівень інтелекту, це вчені, айтішники, математики. Це і є наш шанс увійти в мейнстрім Четвертої промислової революції", – переконана політик.

Лідер "Батьківщини" висловила надію на те, що після підписання Меморандуму разом із роботодавцями буде сформовано "єдину непохитну команду порятунку країни".

"У нас є 37 днів до виборів. У нас з вами є час об’єднатися, створити робочі групи та прийти до кінця передвиборної кампанії з усіма правильними кроками, які треба робити негайно. Повірте, ми зможемо, як повоєнна Німеччина, за 5 років поставити країну на ноги", - сказала нардеп.

Зупинення масового відпливу робочої сили та зменшення обсягів трудової міграції, виведення української продукції на конкурентний рівень, 2 млн нових робочих місць в високопродуктивному секторі економіки, підвищення темпів зростання економіки на рівні не менше 7% – цього прагнуть досягти роботодавці України. І саме такі наміри чітко прописані в Новому курсі, запевнила Тимошенко.

"Альтернативи зміні якості існуючої системи не існує. Вибори – це єдиний шанс змінити все в межах Конституції. У нас немає запасу часу і запасу міцності з точки зору чергових експериментів. Право на помилку просто відсутнє", – наголосив президент УСПП, голова об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах.

Зі свого боку голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник закликав лідера "Батьківщини" не соромитися захищати на всіх рівнях інтереси України, зокрема на переговорах з МВФ.

За даними прес-служби, роботодавці допомагатимуть реалізовувати програму кандидата в президенти Тимошенко.

"Ми дуже хочемо, щоб коли вас оберуть президентом, ви знайшли політичну волю відстоювати інтереси України. Нам, роботодавцям, це дуже потрібно!" – наголосив Олійник.

Федерація роботодавців та Об’єднання організацій роботодавців України налічують 8, 5 тис. підприємств, де працює понад 7 млн людей.