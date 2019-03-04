Тимошенко: ми перемогли - суд визнав незаконним підвищення ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що всі ціни, які підвищувались після 2016 року, також є незаконними

Визнання Окружним адміністративним судом м. Києва рішення про підвищення цін на газ незаконним підтверджує обґрунтованість претензій лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко до уряду. Це відкриває шлях до зниження тарифів щонайменше вдвічі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Сьогодні ми отримали перший дуже сильний результат у боротьбі за справедливі тарифи. Ми з вами виграли суд в уряду України. І маємо сьогодні рішення, яке доводить: тарифи, ціни на газ, які були встановлені постановою уряду (№ 315 від 2016 року), є необґрунтованими та встановлювались незаконно", - заявила Тимошенко, перебуваючи на Буковині.

Кандидат у президенти також звернула увагу на те, що тепер всі ціни, які підвищувались після 2016 року, також є незаконними.

За її словами, якщо вже суд сказав, що уряд не мав права встановлювати ціни на газ, то в нас відкрита зелена вулиця для їх зниження. А це означає зниження також майже вдвічі цін на тепло і на гарячу воду, додала вона.

"І це говорить про те, що після перемоги на президентських виборах ми з вами все поправимо", - запевнила Тимошенко, вітаючи громадян.

Лідер "Батьківщини" також зазначила, що "терпіти насилля над Україною" залишилось всього трохи більше місяця, а потім "влада буде змінена, обрано нового президента і справедливість буде поновлена в усіх сферах життя".