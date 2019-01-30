Тимошенко: персоніфікована пенсійна система дозволить збільшити пенсії

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко пояснила, як діє механізм персоніфікованої пенсійної системи

Персоніфікована пенсійна система дозволить щонайменше вдвічі збільшити пенсії переважній більшості громадян і забезпечити тих, хто тяжко працював на державу, гідним життям. Про це кандидат у президенти, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розповіла під час зустрічі з працівниками Чернігівського хлібокомбінату, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зауважила лідер "Батьківщини", зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, коли власники підприємств або держава перераховують пенсійні внески працюючих, але самі люди не знають, де ці гроші, яка сума накопичена за життя і чи була вона проіндексована.

Вона пояснила, як діє механізм персоніфікованої пенсійної системи: "У державному банку відкриється рахунок і всі внески робляться на приватний пенсійний рахунок людини. Нараховується депозит, ці гроші індексуються, а якщо банк купив цінні папери, то людині нараховуються дивіденди", - розповіла політик.

Так, зазначила Тимошенко, на персональному рахунку людини за все життя накопичується велика сума грошей. Вона вважає несправедливим, що громадяни за своє життя сплачують майже втричі більше внесків, ніж вони потім після виходу на пенсію отримують у вигляді виплат.

Голова партії вважає необхідним негайно переводити країну на персоніфіковану пенсійну систему та створювати пенсійні рахунки кожному: хто тільки почав працювати, хто пропрацював частину років, хто вже на пенсії.

"Треба обрахувати все, що ви перераховували за себе. Мінімум у два рази можна збільшити пенсії, які є низькими у порівнянні з пенсіями держслужбовців. Такий закон вже розроблений", – розповіла кандидат.

Тимошенко також зазначила, що в неї вже готовий покроковий план позитивних перетворень в усіх галузях життя українців – це Новий курс України, розроблений разом із потужною командою експертів.