Тимошенко: патріотична риторика Порошенка є ганебною маніпуляцією

На думку Тимошенко, за спиною українців ведуться "переговори про капітуляцію"

Патриотическая риторика действующего президента является позорной манипуляцией. Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По мнению Тимошенко, президент, рассказывая о том, что выступает против Путина, в реальности "выполняет все условия Кремля".

"Он назначал Виктора Медведчука переговорщиком от Украины. Это было бы возможно, если бы они были чужими людьми? Никогда!", – подчеркнула она.

Председатель партии обратила внимание на то, что Медведчук предлагает план создания "автономии" на Донбассе, фактически воспроизводя требования Кремля.

"Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, это наша земля, так же, как и Крым – это Украина", – заявила Юлия Тимошенко.

К тому же, отметила кандидат в президенты, правящая коалиция продвигает ту же идею, но в другой обертке.

"Проголосован закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, по которым они могут назначать свои силовые структуры и решать вопросы независимо от Украины. По сути, этим законом реально эту автономию утвердили", – возмутилась она, напомнив, что "Батькивщина" не голосовала за этот документ.

Как отметила Тимошенко, "за спиной украинцев ведутся, по сути, переговоры о капитуляции и за счет Украины они собирают урегулировать определенным образом интересы агрессора".

Она напомнила, что Россия стремится "переформатировать" войну, которую она начала против Украины, выдать агрессию за гражданскую войну, "где якобы украинцы друг с другом воюют".

Лидер "Батькивщины" назвала унижением Украины то, что "нас сажают за стол переговоров с лидерами стран-гарантов нашей независимости, а с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Тимошенко убеждена, для установления мира на Донбассе Украина должна вернуться к Будапештскому меморандуму, который подписали лидеры США, Великобритания, Германия, а также Франция и Китай. Именно эти страны давали нам гарантии целостности и нерушимости границ, когда наша страна отказывалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира, подчеркнула политик.

"Будапештский меморандум – неотъемлемая часть международного права. Если его не будут выполнять, это будет означать, что международное право не работает. Один из пунктов меморандума предусматривает, если кто-то нарушает наши границы, надо немедленно садиться за стол переговоров", – напомнила она, добавив, что действующий президент не добился начала таких переговоров, а наоборот.