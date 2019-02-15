Тимошенко відповіла Луценку

Тимошенко звинуватила владу у "методах Януковича"

Лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты на выборах 2019 Юлия Тимошенко прокомментировала возможное открытие дела против нее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры – истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают. Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе – речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне", - написала Тимошенко.

10 апреля 2018 года Тимошенко обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без ее ведома и санкции.

"Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Гугл, прежде чем громко заявлять о "преступлениях". В принципе, для этого не нужно никакое ни высшее образование, не юридическое", - написала политик.

Также Тимошенко обвинила власть в "методах Януковича".

"Технологии отработаны еще Манафортом. Даже список упреков тот же. Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушиваться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается – он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - заявила Тимошенко.

"Ну ничего же не выйдет. Проигрываете, так проигрывайте достойно. Как в Европе, о которой вы страстно говорите при первой попавшейся возможности", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратуре поручили рассмотреть возможность открытия дела на кандидата на президентских выборах 2019 Юлии Тимошенко.