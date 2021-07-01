Тимошенко про відкриття ринку землі: ми не дамо розпродати українські черноземи

Лідер партії "Батьківщина" заявила, що попри відкриття ринку землі, політсила проведе "земельний" референдум і доб’ється рішення Конституційного суду.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.
"З 1 липня починає діяти антиконституційний закон про розпродаж сільськогосподарської землі. Цей закон порушує мінімум 22 статті Конституції України. Цей закон передбачає прямо з 1 липня право банкам з іноземними інвестиціями, тобто іноземцям, володіти сільськогосподарською землею. Припиняється право постійного користування землею для наших аграріїв, тобто українське фермерство викреслюється з життя. Починає діяти аукціон, де гроші, а не національні інтереси й не розвиток фермерства, буде вирішувати, кому буде належати земля і кому вона буде приносити прибуток", - заявила Юлія Тимошенко.
Вона нагадала, що ухваленими змінами до Земельного кодексу володільцям землі дозволяється знімати верхній шар чорноземів. Водночас держава Україна позбавляється будь-яких контрольних функцій за використанням землі.
"Весь пакет законів дозволяє розвиватися великим спекулянтам і монополіям. По суті влада перетворила нашу землю в заробітки для іноземних і власних олігархічних корпорацій", - додала Тимошенко.
Однак, за її словами, команда "Батьківщини" та українці, які проти розпродажу чорноземів, будуть конституційними методами захищати українську землю.
"Людям заборонили проводити на цю тему референдум і повністю зруйнували Конституційний суд для того, щоб не дозволити ухвалити рішення про антиконституційність закону про землю. Наша команда і 70% українців не здаємося. Ми все одно проведемо референдум і доб’ємося рішення КСУ. Ми не дозволимо розпродати землю", - заявила Тимошенко.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні починає працювати ринок землі. Це означає, що більше немає мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.
На першому етапі землю зможуть купити громадяни України (фізичні особи) не більше 100 гектарів в одні руки. Переважне право на покупку у тих, хто орендує землю з 2010 року. З січня 2024 року купувати землю зможуть компанії, але не більше ніж 10 000 га.