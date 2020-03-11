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Шмигаль: міністри відмовилися від премій до кінця року

Новини » Політика     11.03.2020 - 16:31
Шмигаль: міністри відмовилися від премій до кінця року
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Всі міністри українського уряду поки не будуть отримувати премії

Міністри уряду Дениса Шмигаля відмовилися від премій до кінця 2020 року. Про це на брифінгу оголосив сам прем'єр-міністр, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні було прийнято ряд питань.

"Питання ключове, рішення якого очікувалося, політичне рішення, але дуже важливе - міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрам на політичних посадах буде розглядатися за підсумками року ... Залишаються заробітні плати, максимальний розмір яких не може перевищувати п'ять середніх по Україні. Залишаються надбавки визначені законом, надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30% ", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, на тлі скандалу з міністерськими преміями в лютому вперше були оприлюднені зарплати членів уряду. У січні 2020 року найбільше в уряді попереднього прем'єра Олексія Гончарука отримували заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця (130 тис. гривень), заступник міністра соціальної політики Наталія Ненюнченко (103 тис. гривень) і заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан (101 тис. гривень).

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