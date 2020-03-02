Тимошенко: маємо всі підстави вже зараз проводити референдум по земреформі 

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликає провести референдум щодо ринку землі

В рішенні Верховного Суду від 25 жовтня 2019 року визначено, що після скасування закону про референдум діє закон 1991 року, який потрібно взяти за основу та якомога скоріше провести референдум щодо ринку землі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Місцевий суд, Апеляційний Суд та Верховний Суд підтвердили, що після скасування останнього закону про референдум, почав діяти закон про референдум від 3 липня 1991 року. Ми зараз вимагаємо від президента, від його найближчого корумпованого оточення не забирати землю всупереч волі 75% людей в Україні, а взяти закон про референдум від 1991 року і провести його. Я закликаю і владу, і опозицію негайно на базі цього закону про референдум 1991 року призупинити розбазарювання портів, аеропортів, залізниці, нафтопроводів, і негайно запитати в людей, що робити із народною власністю. Тому - тільки референдум", - заявила Тимошенко.

Тимошенко переконана, треба змусити владу припинити розпродаж землі та має намір об’єднуватися з усіма іншими опозиційними партіями, з громадськими організаціями, аграрними союзами та фермерськими організаціями у зв'язку з цим.

"Жодні шумні заяви, жодні зміни урядів, ніякі в тому числі публічні акції, такі як самопідпал ветерана АТО під офісом Володимира Зеленського, не примусять їх зійти з гачка зовнішнього управління та позбавити Україну ресурсів. Тільки дії, чіткі законні, конституційні дії українського суспільства разом з громадськими організаціями та силами допоможуть протистояти владній афері", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, Рада станом на п'ятницю, 21 лютого, розглянула вже 1500 правок до другого читання законопроекту про ринок землі. Усього в документі 4018 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, в аграрному комітеті Верховної ради не виключали скликання позачергового засідання для розгляду законопроекту про ринок землі.

У фракції "Слуга народу" розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань ВР для прискорення розгляду законопроекту про ринок землі. Разом з тим у СН запевняють, що проводити "аграрні ночі" не збираються, оскільки це буде порушенням закону про регламент ВР.