Тимошенко обговорила загрозу фальсифікації виборів із президентом ПА ОБСЄ

Тимошенко зазначила, що "Батьківщина" захищатиме результати волевиявлення людей

Украинский народ имеет право на честные выборы, а "Батькивщина" будет защищать результаты волеизъявления людей и не допустит фальсификаций. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня на встрече с представителями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ во главе с президентом Джорджем Церетели, сообщает пресс-служба партии.

"Украинский народ заплатил тяжелую цену за то, чтобы жить в демократической стране. Мы заслужили право на честный выбор и честные выборы. Жаль, что после Оранжевой революции, где люди защищали свое право избирать, после Революции Достоинства, где украинский народ стал в защиту европейских ценностей, мы снова говорим об искажении волеизъявления людей", - подчеркнула лидер "Батькивщины", которая стала первым кандидатом в президенты, с которым встретился президент ПА ОБСЕ во время своего визита в Киев.

Тимошенко рассказала представителям Ассамблеи о "фальсификации выборов действующей властью". В частности, об увеличении ЦИК реестра избирателей, "подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружения президента", прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренных в госбюджете, регистрации 44 кандидатов, среди которых реальными являются лишь треть и др.

Председатель партии поблагодарила ПА ОБСЕ, которая всегда поддерживала территориальную целостность Украины и ее демократические устремления и вместе со всем миром осуждала российскую агрессию против нашего государства.

Со своей стороны Джордж Церетели отметил, что ПА ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".

Кроме того, территориальная целостность Украины для Ассамблеи всегда будет оставаться в центре внимания.

Тимошенко поблагодарила представителей ПА ОБСЕ за встречу и отметила, что "Батькивщина" будет защищать результаты президентских выборов вместе с другими демократическими кандидатами, которые подписали Меморандум за честные выборы.