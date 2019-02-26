Тимошенко обговорила загрозу фальсифікації виборів із президентом ПА ОБСЄ

Фото: Юлія Тимошенко зустрілася з Джорджем Церетелі (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що "Батьківщина" захищатиме результати волевиявлення людей

Український народ має право на чесні вибори, а "Батьківщина" захищатиме результати волевиявлення людей і не допустить фальсифікацій. Про це лідер "Батькывщини" Юлія Тимошенко наголосила сьогодні на зустрічі з представниками Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі з президентом Джорджем Церетелі, повідомляє прес-служба партії.

"Український народ заплатив важку ціну за те, щоб жити в демократичній країні. Ми заслужили право на чесний вибір та чесні вибори. Шкода, що після Помаранчевої революції, де люди захищали своє право обирати, після Революції Гідності, де український народ став на захист європейських цінностей, ми знову говоримо про спотворення волевиявлення людей", - наголосила лідер "Батьківщини", яка стала першим кандидатом у президенти, з яким зустрівся президент ПА ОБСЄ під час свого візиту до Києва.

Тимошенко розповіла представникам Асамблеї про "фальсифікації виборів чинною владою". Зокрема, про збільшення ЦВК реєстру виборців, "підкуп людей через фінансові піраміди, які очолює оточення президента", пряму роздачу бюджетних грошей через субвенції місцевим бюджетам, не передбачених в держбюджеті, реєстрацію 44 кандидатів, серед яких реальними є лише третина тощо.

Голова партії подякувала ПА ОБСЄ, яка завжди підтримувала територіальну цілісність України та її демократичні прагнення і разом з усім світом засуджувала російську агресію проти нашої держави.

Зі свого боку Джордж Церетелі наголосив, що ПА ОБСЄ зацікавлена в забезпеченні демократичних стандартів при проведенні президентської кампанії, а "чесні демократичні вибори важливі для світу і насамперед для народу України".

Окрім того, територіальна цілісність України для Асамблеї завжди залишатиметься в центрі уваги.

Тимошенко подякувала представникам ПА ОБСЄ за зустріч і наголосила, що "Батьківщина" захищатиме результати президентських виборів разом з іншими демократичними кандидатами, які підписали Меморандум за чесні вибори.