Тимошенко обіцяє спрямувати український газ на потреби людей

Наступним кроком після зниження цін Тимошенко пропонує ввести заборону на зростання тарифів

Цены на газ для населения будут уменьшены дважды сразу после выборов. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время разговора с людьми на рынке в Чернигове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Одновременно в парламент будет подан закон, который, по ее словам, будет предусматривать три главных пункта.

"Во-первых, на потребности людей направляется украинский газ. Во-вторых, мы предполагаем, что прибыль для тех, кто добывает газ, – не более 30%. Это сразу поставит цену на место. В-третьих, будет определен срок, за который специальный орган должен пересчитать цену", – рассказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко подчеркнула, что это будет первый закон, который она внесет в парламент, и выразила уверенность, что народные избранники не смогут не поддержать восстановление справедливости.

Следующим шагом после снижения цен будет запрет на рост тарифов – подобно тому, как это сделала соседняя Румыния, "заморозив" тарифы до 2022 года, сообщила лидер "Батькивщины".

"Это первоочередные действия, которые я планирую сделать. Между президентскими и парламентскими выборами – всего полгода. Если я как президент этого не сделаю, вы просто не проголосуете за нас на парламентских выборах. Но я это обязательно сделаю!", – заверила Тимошенко.