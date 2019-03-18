ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко обіцяє мир, відроджений Донбас і захист переселенців

Новини » Вибори 2019    18.03.2019 - 11:53
Тимошенко обіцяє мир, відроджений Донбас і захист переселенців
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко виступила за створення міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу

Одразу після виборів новий президент має створити достатньо потужний міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу, щоб відновити все те, що зруйновано, і налагодити життя переселенців. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила під час зустрічі з родинами переселенців у Святогірську у Луганській області, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Я не бачу зараз більш екстреного завдання, ніж забезпечити і мир, і відродження і розвиток", – наголосила лідер "Батьківщини".

За словами кандидата у президенти, країни-підписанти Будапештського меморандуму, які давали нам гарантії недоторканності наших кордонів в обмін на відмову України в 1994 році від третього за потужністю ядерного потенціалу світу, готові долучатися і готові створювати цей потужний фонд з розвитку Донбасу.

"Вже є домовленості. Країни розуміють, що допомога Донбасу потрібна. Я знаю настрої всіх лідерів країн-гарантів. Після перемоги ми не втратимо жодної хвилини. У нас все готово. Ми одразу ініціюємо цей процес", – запевнила вона і додала, що до кінця виборів перебуватиме в різних країнах і закріплюватиме ці домовленості.

Тимошенко також наголосила: після виборів першочерговим завдання її як нового президента для повернення миру в Україну – посадити за стіл переговорів президентів країн-підписантів Будапештського меморандуму.

"Ми щодня розв’язуватимемо питання повернення миру. Донбас повернеться в Україну досить швидко і ми зможемо почати нормально жити. Крим – довше", – підсумувала голова партії.

Тимошенко: я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ Тимошенко на десятитисячному мітингу в Сєверодонецьку закликала до єдності
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко БатьківщинавыборыТимошенко
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся