Тимошенко обіцяє мир, відроджений Донбас і захист переселенців

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко виступила за створення міжнародного фонду відродження та розвитку Донбасу

Одразу після виборів новий президент має створити достатньо потужний міжнародний фонд відродження та розвитку Донбасу, щоб відновити все те, що зруйновано, і налагодити життя переселенців. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко наголосила під час зустрічі з родинами переселенців у Святогірську у Луганській області, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Я не бачу зараз більш екстреного завдання, ніж забезпечити і мир, і відродження і розвиток", – наголосила лідер "Батьківщини".

За словами кандидата у президенти, країни-підписанти Будапештського меморандуму, які давали нам гарантії недоторканності наших кордонів в обмін на відмову України в 1994 році від третього за потужністю ядерного потенціалу світу, готові долучатися і готові створювати цей потужний фонд з розвитку Донбасу.

"Вже є домовленості. Країни розуміють, що допомога Донбасу потрібна. Я знаю настрої всіх лідерів країн-гарантів. Після перемоги ми не втратимо жодної хвилини. У нас все готово. Ми одразу ініціюємо цей процес", – запевнила вона і додала, що до кінця виборів перебуватиме в різних країнах і закріплюватиме ці домовленості.

Тимошенко також наголосила: після виборів першочерговим завдання її як нового президента для повернення миру в Україну – посадити за стіл переговорів президентів країн-підписантів Будапештського меморандуму.

"Ми щодня розв’язуватимемо питання повернення миру. Донбас повернеться в Україну досить швидко і ми зможемо почати нормально жити. Крим – довше", – підсумувала голова партії.