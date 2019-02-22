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Тимошенко обіцяє чесну перемогу на виборах

Новини » Вибори 2019    22.02.2019 - 15:01
Тимошенко обіцяє чесну перемогу на виборах
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" ніколи не використовувала "брудні" технології, запевнила Тимошенко

Команда "Батьківщини" жодного разу за всю історію участі у виборах не використовувала "брудні" технології, а можлива перемога її лідера на цьогорічних президентських перегонах також буде чесною. Про це заявила Юлія Тимошенко на прес-конференції у Києві, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Наша команда, і про це знають люди по всій країні, ніколи не підкуповувала виборців і ніколи цим займатися не буде. Гідність та честь нашої команди не дозволять використовувати ті брудні  технології та інструменти, якими сьогодні хоче купити вибори чинний президент", – наголосила вона.

Голова партії висловила впевненість в тому, що і на прийдешніх президентських перегонах люди проголосують за кандидата від "Батьківщини" "відкрито і абсолютно ідеологічно та вмотивовано".

Політик закликала "не клеїти брудні провокації вищого керівництва СБУ і Генпрокуратури до чесного імені партії і до членів команди".

"Зараз ми будемо дивитися безкінечний серіал провокацій СБУ, Генеральної прокуратури, які, на жаль, стали департаментами корпорації "Рошен", проти реальних кандидатів у президенти, які мають шанси перемогти Петра Порошенка", – зауважила Тимошенко.

Кандидат у президенти наголосила, що подібними провокаціями і спецопераціями влада намагається "принизити" кандидатів від демократичного проєвропейського табору.

"Ми будемо з цим боротися. Я прошу українське суспільство бути мудрим і розуміти, що, на жаль, після Революції Гідності СБУ і Генеральну прокуратуру перетворили в орган політичних репресій і політичного тиску", – підсумувала лідер "Батьківщини".

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