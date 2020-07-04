ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: потрібно зупинити викачування грошей з економіки

Новини » Політика     04.07.2020 - 13:06
Тимошенко: потрібно зупинити викачування грошей з економіки
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Вона також наголосила, що звільнення очільника НБУ Якова Смолія - має бути лише першим кроком

За сприяння влади Національний банк України був перетворений на великий насос, який викачував гроші з кишень українців, з державного бюджету, викачував дуже жорстко та чітко. І, на жаль, ці схеми продовжують працювати й зараз.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Кожного місяця з економіки країни вимивають понад шість мільярдів гривень. На ці ж гроші можна і пенсії підвищити, і заробітні плати, можна нормально кредитувати підприємства, люди можуть іпотечні кредити отримати під 2-3%. Але всього цього не відбувається, бо в Національний банк вмонтований такий от насос", - сказала Тимошеко.

Вона також наголосила, що звільнення очільника НБУ Якова Смолія - має бути лише першим кроком. За її словами, фракція ініціюватиме створення парламентської ТСК для розслідування діяльності керівництва Нацбанку.

"І бажано не лише за останні шість років, а взяти 10, 15 років і подивитися, що там взагалі відбувалося", - додала Тимошенко.

Тимошенко підкреслює, зупинити злочинні схеми з вимивання грошей з економіки й змінити усю стратегію фінансової політики держави - в інтересах українців, в інтересах вітчизняної економіки.

"Не можна зупинятися на заміні Смолія його нинішньою заступницею, що продовжить ту ж згубну політику. Потрібні зміни, на які вже рік очікують люди", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 3 липня Верховна рада України відправила Смолія у відставку після того, як він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Він також пояснив своє рішення тим, що на НБУ систематично чинився політичний тиск через суди, проплачені мітинги та інформаційні атаки на керівництво.

У президента України Володимира Зеленського заперечують, що на Смолія здійснювався політичний тиск. Також його заяви про тиск назвали наслідком відсутності нормальної комунікації з боку регулятора.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ТимошенкоНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся