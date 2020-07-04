Тимошенко: потрібно зупинити викачування грошей з економіки

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Вона також наголосила, що звільнення очільника НБУ Якова Смолія - має бути лише першим кроком

За сприяння влади Національний банк України був перетворений на великий насос, який викачував гроші з кишень українців, з державного бюджету, викачував дуже жорстко та чітко. І, на жаль, ці схеми продовжують працювати й зараз.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Кожного місяця з економіки країни вимивають понад шість мільярдів гривень. На ці ж гроші можна і пенсії підвищити, і заробітні плати, можна нормально кредитувати підприємства, люди можуть іпотечні кредити отримати під 2-3%. Але всього цього не відбувається, бо в Національний банк вмонтований такий от насос", - сказала Тимошеко.

Вона також наголосила, що звільнення очільника НБУ Якова Смолія - має бути лише першим кроком. За її словами, фракція ініціюватиме створення парламентської ТСК для розслідування діяльності керівництва Нацбанку.

"І бажано не лише за останні шість років, а взяти 10, 15 років і подивитися, що там взагалі відбувалося", - додала Тимошенко.

Тимошенко підкреслює, зупинити злочинні схеми з вимивання грошей з економіки й змінити усю стратегію фінансової політики держави - в інтересах українців, в інтересах вітчизняної економіки.

"Не можна зупинятися на заміні Смолія його нинішньою заступницею, що продовжить ту ж згубну політику. Потрібні зміни, на які вже рік очікують люди", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 3 липня Верховна рада України відправила Смолія у відставку після того, як він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Він також пояснив своє рішення тим, що на НБУ систематично чинився політичний тиск через суди, проплачені мітинги та інформаційні атаки на керівництво.

У президента України Володимира Зеленського заперечують, що на Смолія здійснювався політичний тиск. Також його заяви про тиск назвали наслідком відсутності нормальної комунікації з боку регулятора.

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Автор: РБК-Україна